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Випуск новин за 16:00: Обстріл Авдіївки. Землі Холодницького під Києвом

Випуск новин 79 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 червня станом на 16:00 - на передовій не стихають обстріли, проросійські бойовики гатили по Авдіївці. Назар Холодницький та його родина безкоштовно отримали майже півгектара землі у Києво-Святошинському районі, де він раніше працював прокурором.

Також у випуску:

Людмилу Денісову у Москві не пустили до Сущенка, а Тетяну Москалькову у Києві до Одинцова.

Президент України підписав останній закон, суто технічний, який потрібний для створення Антикорупційного суду. 

У Львові обрали запобіжні заходи п'ятьом нападникам на табір ромів, їм призначили тримання під вартою без застави.

Теги: Випуск новин Назар Холодницький Війна на Донбасі НАБУ Авдіївка
Джерело: 24 канал
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