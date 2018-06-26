Випуск новин за 16:00: Обстріл Авдіївки. Землі Холодницького під Києвом

У випуску новин за 26 червня станом на 16:00 - на передовій не стихають обстріли, проросійські бойовики гатили по Авдіївці. Назар Холодницький та його родина безкоштовно отримали майже півгектара землі у Києво-Святошинському районі, де він раніше працював прокурором.

Також у випуску: Людмилу Денісову у Москві не пустили до Сущенка, а Тетяну Москалькову у Києві до Одинцова. Президент України підписав останній закон, суто технічний, який потрібний для створення Антикорупційного суду. У Львові обрали запобіжні заходи п'ятьом нападникам на табір ромів, їм призначили тримання під вартою без застави.