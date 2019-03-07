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      Выпуск новостей за 16:00: обыски у Гладковских. Арест работников "Спецтехноэкспорт"

      Выпуск новостей 31 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 16:00 – детективы НАБУ осматривают квартиры, дома и машины Олега и Игоря Гладковских, которые являются фигурантами расследования в "Укроборонпроме". Суд арестовал директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса и четырех бывших чиновников этого же предприятия.

      Также в выпуске:

      В Харькове разоблачили местного чиновника, который работал на российскую ФСБ.

      Мэр Львова Андрей Садовый и Анатолий Гриценко официально объявили, что идут на выборы единым фронтом.

      Российская Госдума решила запретить доступ к некоторым новостным сайтам.

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      Теги: Арест Коррупционные схемы в Укроборонпроме Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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