Выпуск новостей за 16:00: обыски у Гладковских. Арест работников "Спецтехноэкспорт"
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 16:00 – детективы НАБУ осматривают квартиры, дома и машины Олега и Игоря Гладковских, которые являются фигурантами расследования в "Укроборонпроме". Суд арестовал директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса и четырех бывших чиновников этого же предприятия.
Также в выпуске:
В Харькове разоблачили местного чиновника, который работал на российскую ФСБ.
Мэр Львова Андрей Садовый и Анатолий Гриценко официально объявили, что идут на выборы единым фронтом.
Российская Госдума решила запретить доступ к некоторым новостным сайтам.
Источник: 24 канал
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