Выпуск новостей за 16:00: обыски у Гладковских. Арест работников "Спецтехноэкспорт"

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 16:00 – детективы НАБУ осматривают квартиры, дома и машины Олега и Игоря Гладковских, которые являются фигурантами расследования в "Укроборонпроме". Суд арестовал директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса и четырех бывших чиновников этого же предприятия.

Также в выпуске: В Харькове разоблачили местного чиновника, который работал на российскую ФСБ. Мэр Львова Андрей Садовый и Анатолий Гриценко официально объявили, что идут на выборы единым фронтом. Российская Госдума решила запретить доступ к некоторым новостным сайтам.