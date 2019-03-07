Випуск новин за 16:00: Обшуки у Гладковських. Арешт працівників "Спецтехноекспорт"

У випуску новин за 7 березня станом на 16:00 – детективи НАБУ оглядають квартири, будинки та автівки Олега та Ігоря Гладковських, які є фігурантами розслідування в "Укроборонпромі". Суд арештував директора "Спецтехноекспорту" Владислава Бельбаса та чотирьох колишніх високопосадовців цього ж підприємства.

Також у випуску: У Харкові викрили місцевого чиновника, який працював на російську ФСБ. Мер Львова Андрій Садовий і Анатолій Гриценко офіційно оголосили, що ідуть на вибори єдиним фронтом. Російська Держдума вирішила заборонити доступ до деяких новинних сайтів.