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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Выпуск новостей за 16:00: Обыски у волонтеров "Батькивщины". Потери на фронте

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 16:00 – Государственное бюро расследований провело обыски у волонтеров штаба "Батькивщины". Доверенное лицо Юлии Тимошенко Виталий Рябцев отметил, что изымают не только агитпродукцию, но и личные вещи сотрудников штаба. Пророссийские военные из минометов продолжают бить по позициям ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов один украинский боец погиб

      Также в выпуске:

      Юлия Тимошенко подала в суд против Петра Порошенко за незаконную агитацию.

      В Черкасской области люди страдают от выбросов вредной ТЭЦ.

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      Теги: Юлия Тимошенко - новости Война Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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