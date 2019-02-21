Выпуск новостей за 16:00: Обыски у волонтеров "Батькивщины". Потери на фронте

В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 16:00 – Государственное бюро расследований провело обыски у волонтеров штаба "Батькивщины". Доверенное лицо Юлии Тимошенко Виталий Рябцев отметил, что изымают не только агитпродукцию, но и личные вещи сотрудников штаба. Пророссийские военные из минометов продолжают бить по позициям ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов один украинский боец погиб

Также в выпуске: Юлия Тимошенко подала в суд против Петра Порошенко за незаконную агитацию. В Черкасской области люди страдают от выбросов вредной ТЭЦ.