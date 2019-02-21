Випуск новин за 16:00: Обшуки у волонтерів "Батьківщини". Втрати на фронті

У випуску новин за 21 лютого станом на 16:00 – Державне бюро розслідувань провели обшуки у волонтерів штабу "Батьківщини". Довірена особа Юлії Тимошенко Віталій Рябцев зазначив, що під час обшуків вилучають не лише агітпродукцію, а й особисті речі співробітників штабу. Проросійські військові з мінометів продовжують гатити по позиціях ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів один український боєць загинув.

Також у випуску: Юлія Тимошенко подала до суду проти Петра Порошенка за незаконну агітацію. На Черкащині люди потерпають від викидів шкідливої ТЕЦ.