Випуск новин за 16:00: Обшуки у волонтерів "Батьківщини". Втрати на фронті
У випуску новин за 21 лютого станом на 16:00 – Державне бюро розслідувань провели обшуки у волонтерів штабу "Батьківщини". Довірена особа Юлії Тимошенко Віталій Рябцев зазначив, що під час обшуків вилучають не лише агітпродукцію, а й особисті речі співробітників штабу. Проросійські військові з мінометів продовжують гатити по позиціях ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів один український боєць загинув.
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Джерело: 24 канал
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