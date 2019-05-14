Выпуск новостей за 16:00: Обыски в Нацгвардии и "Укрбуде". Непогода на Балканах
В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 16:00 – сотрудники НАБУ обыскали помещение "Укрбуда" и Нацгвардии. Сейчас стало известно о трех задержанных, среди них и экс-командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров. Из-за обильных дождей на севере Боснии города превратились в сплошные водопады. Первые этажи домов – в воде, там отсутствует электроснабжение и вырваны деревья.
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Источник: 24 канал
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