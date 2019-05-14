Выпуск новостей за 16:00: Обыски в Нацгвардии и "Укрбуде". Непогода на Балканах

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 16:00 – сотрудники НАБУ обыскали помещение "Укрбуда" и Нацгвардии. Сейчас стало известно о трех задержанных, среди них и экс-командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров. Из-за обильных дождей на севере Боснии города превратились в сплошные водопады. Первые этажи домов – в воде, там отсутствует электроснабжение и вырваны деревья.

Также в выпуске: Пророссийские боевики пытаются подойти вплотную к позициям украинских военных. Филарет заявляет о продолжении работы Киевского патриархата, несмотря на то, что он уже перестал существовать. Андрей Парубий подписал закон об украинском языке как государственном.

Источник: 24 канал