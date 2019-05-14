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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Випуск новин за 16:00: Обшуки в Нацгвардії та "Укрбуді". Негода на Балканах

      Випуск новин 118 Читать новость на русском

      У випуск новин за 14 травня станом на 16:00 – працівники НАБУ обшукали приміщення "Укрбуду" та Нацгвардії. Наразі стало відомо про трьох затриманих, серед них і екс-командувач Національної гвардії Юрій Аллеров. Через рясні дощі на півночі Боснії міста перетворилися на суцільні водоспади. Перші поверхи помешкань – у воді, там відсутнє електропостачання та вирвані дерева.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики намагаються підійти впритул до позицій українських військових.

      Філарет заявляє про продовження роботи Київського патріархату попри те, що він вже перестав існувати.

      Андрій Парубій підписав закон про українську мову як державну.

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      Теги: Випуск новин Погода НАБУ Нацгвардія Боснія і Герцеговина
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 14 травня
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