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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Выпуск новостей за 16:00: Обыски в НКРЭКП. Судебная эпопея с Мангером

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 16:00 – Детективы НАБУ пришли с обыском к зданию Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в рамках расследования дела "Роттердам+". Суд третий день избирает меру пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.

      Также в выпуске:

      Суд частично разблокировал работу Министерства здравоохранения, а Ульяна Супрун вернулась на место исполняющего обязанности.

      У экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который официально зарегистрирован кандидатом в президенты Украины, детективы НАБУ вместе с прокурорами САП обнаружили счет в Великобритании.

      Под Харьковом произошло смертельное ДТП, в результате погиб один человек, еще пятеро – пострадали.

      На Донбассе пророссийские боевики десять раз открывали огонь по нашим военным, один военный ранен.

      blog_ava
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      Теги: Владислав Мангер НАБУ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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