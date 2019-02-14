Выпуск новостей за 16:00: Обыски в НКРЭКП. Судебная эпопея с Мангером

В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 16:00 – Детективы НАБУ пришли с обыском к зданию Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в рамках расследования дела "Роттердам+". Суд третий день избирает меру пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Также в выпуске: Суд частично разблокировал работу Министерства здравоохранения, а Ульяна Супрун вернулась на место исполняющего обязанности. У экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который официально зарегистрирован кандидатом в президенты Украины, детективы НАБУ вместе с прокурорами САП обнаружили счет в Великобритании. Под Харьковом произошло смертельное ДТП, в результате погиб один человек, еще пятеро – пострадали. На Донбассе пророссийские боевики десять раз открывали огонь по нашим военным, один военный ранен.