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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Випуск новин за 16:00: Обшуки в НКРЕКП. Судова епопея з Мангером

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 лютого станом на 16:00 – Детективи НАБУ прийшли з обшуком до будівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг у рамках розслідування справи "Роттердам+". Суд третій день обирає запобіжний захід Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк.

      Також у випуску:

      Суд частково розблокував роботу Міністерства охорони здоров'я, а Уляна Супрун повернулась на місце виконувача обов'язків.

      У екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який офіційно зареєстрований кандидатом у президенти України, детективи НАБУ разом із прокурорами САП виявили рахунок у Великій Британії.

      Під Харковом сталася смертельна ДТП, в результаті загинула одна людина, ще п'ятеро – постраждалі.

      На Донбасі проросійські бойовики десять разів відкривали вогонь по наших армійцях, один військовий поранений.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин НАБУ Владислав Мангер
      Джерело: 24 канал
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