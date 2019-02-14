Випуск новин за 16:00: Обшуки в НКРЕКП. Судова епопея з Мангером

У випуску новин за 14 лютого станом на 16:00 – Детективи НАБУ прийшли з обшуком до будівлі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг у рамках розслідування справи "Роттердам+". Суд третій день обирає запобіжний захід Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Також у випуску: Суд частково розблокував роботу Міністерства охорони здоров'я, а Уляна Супрун повернулась на місце виконувача обов'язків. У екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який офіційно зареєстрований кандидатом у президенти України, детективи НАБУ разом із прокурорами САП виявили рахунок у Великій Британії. Під Харковом сталася смертельна ДТП, в результаті загинула одна людина, ще п'ятеро – постраждалі. На Донбасі проросійські бойовики десять разів відкривали вогонь по наших армійцях, один військовий поранений.