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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 16:00: Обжалование назначения Жебривского. Голливудская звезда в Карпатах

Выпуск новостей 28 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 16:00 – Павел Жебривский получил должность вопреки закону, решение о назначении на должность аудитора НАБУ собираются обжаловать. Роберт Патрик, который сыграл копа в фильме “Терминатор”, ест украинские бутерброды и фотографируется на фоне озера Синевир.

Также в выпуске:

Трое наших защитников ранены, один гражданский подорвался на мине.

В ООН доложили о нарушении прав человека в Украине.

Столкновения в Харьковском городском совете.

Теги: Кино НАБУ Павел Жебривский Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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