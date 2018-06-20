Выпуск новостей за 16:00: Обжалование назначения Жебривского. Голливудская звезда в Карпатах

Выпуск новостей за 16:00: Обжалование назначения Жебривского. Голливудская звезда в КарпатахВыпуск новостей 28 Читати новину українською
В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 16:00 – Павел Жебривский получил должность вопреки закону, решение о назначении на должность аудитора НАБУ собираются обжаловать. Роберт Патрик, который сыграл копа в фильме “Терминатор”, ест украинские бутерброды и фотографируется на фоне озера Синевир.
Также в выпуске:
Трое наших защитников ранены, один гражданский подорвался на мине.
В ООН доложили о нарушении прав человека в Украине.
Столкновения в Харьковском городском совете.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии