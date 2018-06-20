Випуск новин за 16:00: Оскарження призначення Жебрівського. Голівудська зірка в Карпатах

Випуск новин за 16:00: Оскарження призначення Жебрівського. Голівудська зірка в КарпатахВипуск новин 43 Читать новость на русском
У випуску новин за 20 червня станом на 16:00 – Павло Жебрівський отримав посаду всупереч закону, рішення про призначення на посаду аудитора НАБУ збираються оскаржити. Роберт Патрік, який зіграв копа в стрічці “Термінатор”, їсть українські бутерброди і фотографується на тлі озера Синевір.
Також у випуску:
Троє наших захисників поранені, один цивільний підірвався на міні.
В ООН доповіли щодо порушення прав людини в Україні.
Сутички у Харківській міській раді.
Джерело: 24 канал
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