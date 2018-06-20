Випуск новин за 16:00: Оскарження призначення Жебрівського. Голівудська зірка в Карпатах

У випуску новин за 20 червня станом на 16:00 – Павло Жебрівський отримав посаду всупереч закону, рішення про призначення на посаду аудитора НАБУ збираються оскаржити. Роберт Патрік, який зіграв копа в стрічці “Термінатор”, їсть українські бутерброди і фотографується на тлі озера Синевір.

Також у випуску: Троє наших захисників поранені, один цивільний підірвався на міні. В ООН доповіли щодо порушення прав людини в Україні. Сутички у Харківській міській раді.