Выпуск новостей за 16:00: Освящение миротворческих писанок. Новый приговор Балуху

В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 16:00 – в столице началась всемирная акция – писанки из разных уголков мира собрали в резиденции Патриарха Филарета, чтобы освятить их и отправить нашим воинам на фронт. Крымский суд увеличил срок политзаключенному Владимиру Балуху. Адвокат уверяет, что это решение противоречит российскому законодательству.

Также в выпуске: Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по скандальному указу Кремля о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.

Источник: 24 канал