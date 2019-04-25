Выпуск новостей за 16:00: Освящение миротворческих писанок. Новый приговор Балуху
В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 16:00 – в столице началась всемирная акция – писанки из разных уголков мира собрали в резиденции Патриарха Филарета, чтобы освятить их и отправить нашим воинам на фронт. Крымский суд увеличил срок политзаключенному Владимиру Балуху. Адвокат уверяет, что это решение противоречит российскому законодательству.
Также в выпуске:
Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.
Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по скандальному указу Кремля о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии