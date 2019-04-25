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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 16:00: Освящение миротворческих писанок. Новый приговор Балуху

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 16:00 – в столице началась всемирная акция – писанки из разных уголков мира собрали в резиденции Патриарха Филарета, чтобы освятить их и отправить нашим воинам на фронт. Крымский суд увеличил срок политзаключенному Владимиру Балуху. Адвокат уверяет, что это решение противоречит российскому законодательству.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.

      Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по скандальному указу Кремля о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.

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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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