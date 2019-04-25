Випуск новин за 16:00: Освячення миротворчих писанок. Новий вирок політв'язню Балуху

У випуску новин за 25 квітня станом на 16:00 – у столиці розпочалась всесвітня акція – писанки з різних куточків світу зібрали в резиденції Патріарха Філарета, аби освятити їх і відправити нашим воїнам на фронт. Кримський суд збільшив термін політв'язню Володимиру Балуху. Адвокат запевняє, що це рішення суперечить російському законодавству.

Також у випуску: Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови, як державної. Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання щодо скандального указу Кремля про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

Джерело: 24 канал