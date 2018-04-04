Выпуск новостей за 16:00: Отчет НАБУ и САП. похищение ребенка
В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 16:00 – в Верховной Раде отчитались руководители антикоррупционных органов, которые говорили о причинах появления жучков в кабинете Назара Холодницкого. В Буче, недалеко от Киева, похитили ребенка. Отец рассказал, что 27 марта 2 человека попытались насильно забрать у него 3 малолетних детей, сыновьям удалось убежать, дочери – нет.
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Источник: 24 Канал
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