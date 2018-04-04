Випуск новин за 16:00: Звіт НАБУ та САП. Викрадення дитини

У випуску новин за 4 квітня станом на 16:00 – у Верховній Раді відзвітували очільники антикорупційних органів, які говорили про причини появи жучків у кабінеті Назара Холодницького. У Бучі, неподалік від Києва, викрали дитину. Батько розповів, що 27 березня 2 чоловіків спробували насильно забрати у нього 3 малолітніх дітей, синам вдалося втекти, донці – ні.

Також у випуску: Суд у справі Івана Бубенчика перенесли. Помер Юрій Солошенко. Україна готова обміняти 23 росіян для звільнення українців з Росії.