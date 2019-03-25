Выпуск новостей за 16:00: Отделы регистрации избирателей. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 16:00 – В отделах регистрации избирателей – ажиотаж. Все, кто не успел изменить место голосования, пытаются это сделать в последний день. В отделениях образовались длинные очереди, а на работу вышел весь персонал. Боевики трижды открывали огонь по позициям нашего войска. Двое защитников получили ранения, удалось дисквалифицировать двоих оккупантов.

Также в выпуске:

Трое украинцев погибли в ДТП в Польше.

Предатели Украины: один сбежал к боевикам с секретными документами, другой рассказал в Москве, как работал в СБУ.

Ракета попала в жилой дом на севере Израиля: 7 человек ранены.