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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 16:00: Отделы регистрации избирателей. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 16:00 – В отделах регистрации избирателей – ажиотаж. Все, кто не успел изменить место голосования, пытаются это сделать в последний день. В отделениях образовались длинные очереди, а на работу вышел весь персонал. Боевики трижды открывали огонь по позициям нашего войска. Двое защитников получили ранения, удалось дисквалифицировать двоих оккупантов.

      Также в выпуске:

      Трое украинцев погибли в ДТП в Польше.

      Предатели Украины: один сбежал к боевикам с секретными документами, другой рассказал в Москве, как работал в СБУ.

      Ракета попала в жилой дом на севере Израиля: 7 человек ранены.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Украина – Россия Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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