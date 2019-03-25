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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Випуск новин за 16:00: Відділи реєстрації виборців. Ситуація на фронті

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 березня станом на 16:00 – У відділах реєстрації виборців – ажіотаж. Всі, хто не встиг змінити місце голосування, намагаються це зробити в останній день. У відділках сформувалися довгі черги, а на роботу вийшов весь персонал. Бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях нашого війська. Двоє захисників зазнали поранення, натомість вдалося дискваліфікувати двох окупантів.

      Також у випуску:

      Троє українців загинули в ДТП у Польщі.

      Зрадники України: один втік до бойовиків із секретними документами, інший розповів у Москві, як працював у СБУ.

      Ракета поцілила в житловий будинок на півночі Ізраїля: 7 людей поранені.

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      Теги: Україна – Росія Президентські вибори 2019 Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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