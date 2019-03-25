Випуск новин за 16:00: Відділи реєстрації виборців. Ситуація на фронті
У випуску новин за 25 березня станом на 16:00 – У відділах реєстрації виборців – ажіотаж. Всі, хто не встиг змінити місце голосування, намагаються це зробити в останній день. У відділках сформувалися довгі черги, а на роботу вийшов весь персонал. Бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях нашого війська. Двоє захисників зазнали поранення, натомість вдалося дискваліфікувати двох окупантів.
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Джерело: 24 канал
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