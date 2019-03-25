Випуск новин за 16:00: Відділи реєстрації виборців. Ситуація на фронті

У випуску новин за 25 березня станом на 16:00 – У відділах реєстрації виборців – ажіотаж. Всі, хто не встиг змінити місце голосування, намагаються це зробити в останній день. У відділках сформувалися довгі черги, а на роботу вийшов весь персонал. Бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях нашого війська. Двоє захисників зазнали поранення, натомість вдалося дискваліфікувати двох окупантів.

Також у випуску: Троє українців загинули в ДТП у Польщі. Зрадники України: один втік до бойовиків із секретними документами, інший розповів у Москві, як працював у СБУ. Ракета поцілила в житловий будинок на півночі Ізраїля: 7 людей поранені.

Джерело: 24 канал