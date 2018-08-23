Выпуск новостей за 16:00: Отмена формулы "Роттердам+". Истории военных
В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 16:00 – НКРЕКП отменит скандальную формулу "Роттердам+". Но произойдет это только через год – с 1 июля 2019-го, когда начнет действовать закон о рынке электроэнергии. Украинские военные на фронте рассказали, как попали на войну.
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Источник: 24 канал
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