Выпуск новостей за 16:00: Отмена формулы "Роттердам+". Истории военных

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 16:00 – НКРЕКП отменит скандальную формулу "Роттердам+". Но произойдет это только через год – с 1 июля 2019-го, когда начнет действовать закон о рынке электроэнергии. Украинские военные на фронте рассказали, как попали на войну.

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