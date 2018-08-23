Випуск новин за 16:00: Скасування формули "Роттердам+". Історії військових
У випуску новин за 23 серпня станом на 16:00 – НКРЕКП скасує скандальну формулу "Роттердам+". Але відбудеться це лише за рік – з 1 липня 2019-го, коли почне діяти закон про ринок електроенергії. Українські військові на фронті розповіли, як потрапили на війну.
Також у випуску:
За минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, один наш військовий загинув. А сьогодні після важкого бою на Луганщині Україна втратила чотирьох героїв, семеро зазнали поранень.
Як святкують День прапора в Україні.
На Закарпатті викрили злочинну схему контрабандного перевезення товарів.
У Києві відкрили виставку сучасного озброєння.
Джерело: 24 канал
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