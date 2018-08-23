Випуск новин за 16:00: Скасування формули "Роттердам+". Історії військових

У випуску новин за 23 серпня станом на 16:00 – НКРЕКП скасує скандальну формулу "Роттердам+". Але відбудеться це лише за рік – з 1 липня 2019-го, коли почне діяти закон про ринок електроенергії. Українські військові на фронті розповіли, як потрапили на війну.

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