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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 16:00: Скасування формули "Роттердам+". Історії військових

Випуск новин 4 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 серпня станом на 16:00 – НКРЕКП скасує скандальну формулу "Роттердам+". Але відбудеться це лише за рік – з 1 липня 2019-го, коли почне діяти закон про ринок електроенергії. Українські військові на фронті розповіли, як потрапили на війну.

Також у випуску:

За минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, один наш військовий загинув. А сьогодні після важкого бою на Луганщині Україна втратила чотирьох героїв, семеро зазнали поранень. 

Як святкують День прапора в Україні. 

На Закарпатті викрили злочинну схему контрабандного перевезення товарів. 

У Києві відкрили виставку сучасного озброєння.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Енергетика
Джерело: 24 канал
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