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      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
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      Выпуск новостей за 16:00: Отставка правительства. Слушание по делу Гандзюк

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске по состоянию на 16:00 – во время совета нардепы отметили, что намерены уволить правительство уже на этой неделе. Планируют, в частности, рассмотреть отставку премьера, генпрокурора, министра обороны и главы СБУ. В Херсоне должно было состояться первое заседание по пяти обвиняемым в нападении на Екатерину Гандзюк. Но слушание внезапно перенесли в рарайсуд на Днепропетровщины.

      Также в выпуске:

      По предварительным результатам выборов в Европарламент, еврооптимисты побеждают евроскептиков, хотя и не получают абсолютного большинства.

      Защитное стекло на пешеходно-велосипедном "мосту Кличко" в Киеве заменят в течение 27 мая.

      Пропрезидентская партия "Слуга народа" официально объявила о начале предвыборной кампании.

      В Одессе в Южной исправительной колонии №51 произошел бунт заключенных.

      blog_ava
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      1600
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Дело Екатерины Гандзюк Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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