Выпуск новостей за 16:00: Отставка правительства. Слушание по делу Гандзюк
В выпуске по состоянию на 16:00 – во время совета нардепы отметили, что намерены уволить правительство уже на этой неделе. Планируют, в частности, рассмотреть отставку премьера, генпрокурора, министра обороны и главы СБУ. В Херсоне должно было состояться первое заседание по пяти обвиняемым в нападении на Екатерину Гандзюк. Но слушание внезапно перенесли в рарайсуд на Днепропетровщины.
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