Выпуск новостей за 16:00: Отставка правительства. Слушание по делу Гандзюк

В выпуске по состоянию на 16:00 – во время совета нардепы отметили, что намерены уволить правительство уже на этой неделе. Планируют, в частности, рассмотреть отставку премьера, генпрокурора, министра обороны и главы СБУ. В Херсоне должно было состояться первое заседание по пяти обвиняемым в нападении на Екатерину Гандзюк. Но слушание внезапно перенесли в рарайсуд на Днепропетровщины.

Также в выпуске: По предварительным результатам выборов в Европарламент, еврооптимисты побеждают евроскептиков, хотя и не получают абсолютного большинства. Защитное стекло на пешеходно-велосипедном "мосту Кличко" в Киеве заменят в течение 27 мая. Пропрезидентская партия "Слуга народа" официально объявила о начале предвыборной кампании. В Одессе в Южной исправительной колонии №51 произошел бунт заключенных.

Источник: 24 канал