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      Випуск новин за 16:00: Відставка уряду. Слухання у справі Гандзюк

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 травня станом на 16:00 – під час погоджувальної ради нардепи зазначили, що мають намір звільнити уряд вже цього тижня. Планують, зокрема, розглянути відставку прем'єра, генпрокурора, міністра оборони та голови СБУ.В Херсоні мало відбутися перше засідання щодо п'яти обвинувачуваних у нападі на Катерину Гандзюк. Та слухання раптово перенесли до райсуду на Дніпропетровщині.

      Також у випуску: 

      За попередніми результатами виборів до Європарламенту, єврооптимісти перемагають євроскептиків, хоча й не здобувають абсолютної більшості.

      Захисне скло на пішохідно-велосипедному "мості Кличка" у Києві замінять впродовж 27 травня.

      Пропрезидентська партія "Слуга народу" офіційно оголосила про початок передвиборчої кампанії.

      В Одесі у Південній виправній колонії №51 стався бунт ув'язнених

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      Теги: Новини України Випуск новин Кабінет Міністрів України Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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