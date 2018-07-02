Выпуск новостей за 16:00: Падения рубля. Угрозы Венгрии

В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 16:00 – российская валюта падает, украинская гривна растет. Впервые за 11 лет у российского рубля худшая динамика среди валют бывших советских республик, главной причиной называют антироссийские санкции. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сменил риторику с положительной на угрожающую, и теперь обещает ветировать любое решение саммита Украина – НАТО.

Также в выпуске: Омбудсмен Денисова вернулась из России. Более тысячи украинцев застряли в аэропортах. Непогода в Украине: прогнозы синоптиков не утешают. Предварительное расследование по делу Гриба завершено.