Випуск новин за 16:00: Падіння рубля. Погрози Угорщини

Випуск новин за 16:00: Падіння рубля. Погрози УгорщиниВипуск новин 33 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 липня станом на 16:00 – російська валюта падає, українська гривня росте. Вперше за 11 років у російського рубля найгірша динаміка серед валют колишніх радянських республік, головною причиною називають антиросійські санкції. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан змінив риторику з позитивної на погрозливу, і тепер обіцяє ветувати будь-яке рішення саміту Україна – НАТО.
Також у випуску:
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Більше тисячі українців застрягли в аеропортах.
Негода в Україні: прогнози синоптиків не втішають.
Попереднє розслідування у справі Гриба завершене.
Джерело: 24 канал
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