Випуск новин за 16:00: Падіння рубля. Погрози Угорщини

У випуску новин за 2 липня станом на 16:00 – російська валюта падає, українська гривня росте. Вперше за 11 років у російського рубля найгірша динаміка серед валют колишніх радянських республік, головною причиною називають антиросійські санкції. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан змінив риторику з позитивної на погрозливу, і тепер обіцяє ветувати будь-яке рішення саміту Україна – НАТО.

Також у випуску: Омбудсмен Денісова повернулась з Росії. Більше тисячі українців застрягли в аеропортах. Негода в Україні: прогнози синоптиків не втішають. Попереднє розслідування у справі Гриба завершене.