Выпуск новостей за 16:00: Партия Вакарчука. Канадские депутаты в вышиванках
В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 16:00 – Во время своего выступления Святослав Вакарчук говорил о принципах, на которых будет построена его политическая деятельность. Певец представил своих политических партнеров – людей, с которыми он планирует строить партию. К всемирному дню вышиванки приобщились в Канаде. Тамошние депутаты пришли на работу в украинском национальном наряде.
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Источник: 24 канал
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