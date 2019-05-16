Выпуск новостей за 16:00: Партия Вакарчука. Канадские депутаты в вышиванках

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 16:00 – Во время своего выступления Святослав Вакарчук говорил о принципах, на которых будет построена его политическая деятельность. Певец представил своих политических партнеров – людей, с которыми он планирует строить партию. К всемирному дню вышиванки приобщились в Канаде. Тамошние депутаты пришли на работу в украинском национальном наряде.

Также в выпуске: Боевики обстреляли противопехотными минами позиции полка Азов в Майском. Коломойский прилетел в Украину.

Источник: 24 канал