Випуск новин за 16:00: Партія Вакарчука. Канадські депутати у вишиванках
У випуску новин за 16 травня станом на 16:00 – Під час свого виступу Святослав Вакарчук говорив про принципи, на яких буде побудована його політична діяльність. Співак представив своїх політичних партнерів – людей, з якими він планує будувати партію. До всесвітнього дня вишиванки долучитись в Канаді. Тамтешні депутати прийшли на роботу в українському національному вбранні.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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