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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Выпуск новостей за 16:00: Передачи заключенных из оккупированной Луганщины. Отставка Терезы Мэй

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 16:00 – пророссийские боевики передали на территорию, подконтрольную Украине, 60 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на оккупированной Луганщине. Британская премьер Тереза Мэй объявила, что все же уходит в отставку.

      Также в выпуске:

      Нардепы собрали более 60 подписей для обжалования решения Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в Конституционном суде.

      Митрополит Епифаний созвал руководителей ПЦУ, чтобы, очевидно, обсудить единство автокефальной церкви и конфликт с Филаретом. Как известно, тот накануне заявил, что он продолжает возглавлять УПЦ КП.

      24 мая большинство украинских школьников прощаются с учебной партой.

      blog_ava
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      Теги: Тереза Мэй Заложники Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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