Выпуск новостей за 16:00: Передачи заключенных из оккупированной Луганщины. Отставка Терезы Мэй
В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 16:00 – пророссийские боевики передали на территорию, подконтрольную Украине, 60 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на оккупированной Луганщине. Британская премьер Тереза Мэй объявила, что все же уходит в отставку.
Также в выпуске:
Нардепы собрали более 60 подписей для обжалования решения Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в Конституционном суде.
Митрополит Епифаний созвал руководителей ПЦУ, чтобы, очевидно, обсудить единство автокефальной церкви и конфликт с Филаретом. Как известно, тот накануне заявил, что он продолжает возглавлять УПЦ КП.
24 мая большинство украинских школьников прощаются с учебной партой.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии