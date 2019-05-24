Выпуск новостей за 16:00: Передачи заключенных из оккупированной Луганщины. Отставка Терезы Мэй

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 16:00 – пророссийские боевики передали на территорию, подконтрольную Украине, 60 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на оккупированной Луганщине. Британская премьер Тереза Мэй объявила, что все же уходит в отставку.

Также в выпуске: Нардепы собрали более 60 подписей для обжалования решения Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в Конституционном суде. Митрополит Епифаний созвал руководителей ПЦУ, чтобы, очевидно, обсудить единство автокефальной церкви и конфликт с Филаретом. Как известно, тот накануне заявил, что он продолжает возглавлять УПЦ КП. 24 мая большинство украинских школьников прощаются с учебной партой.

Источник: 24 канал