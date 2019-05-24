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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Випуск новин за 16:00: Передача ув'язнених з окупованої Луганщини. Відставка Терези Мей

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 травня станом на 16:00 – проросійські бойовики передали на територію, підконтрольну Україні, 60 засуджених, які відбували покарання у в'язницях на окупованій Луганщині. Британська прем'єрка Тереза Мей оголосила, що таки йде у відставку.

      Також у випуску:

      Нардепи зібрали понад 60 підписів для оскарження рішення Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради у Конституційному суді.

      Митрополит Епіфаній скликав очільників ПЦУ, щоб, очевидно, обговорити єдність автокефальної церкви та конфлікт з Філаретом. Як відомо, той напередодні заявив, що він продовжує очолювати УПЦ КП.

      24 травня більшість українських школярів прощаються з навчальною партою.

      blog_ava
      Петиція за відставку Зеленського на сайті президента вже зібрала 50 тисяч голосів
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Заручники Тереза Мей
      Джерело: 24 канал
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