Випуск новин за 16:00: Передача ув'язнених з окупованої Луганщини. Відставка Терези Мей

У випуску новин за 24 травня станом на 16:00 – проросійські бойовики передали на територію, підконтрольну Україні, 60 засуджених, які відбували покарання у в'язницях на окупованій Луганщині. Британська прем'єрка Тереза Мей оголосила, що таки йде у відставку.

Також у випуску: Нардепи зібрали понад 60 підписів для оскарження рішення Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради у Конституційному суді. Митрополит Епіфаній скликав очільників ПЦУ, щоб, очевидно, обговорити єдність автокефальної церкви та конфлікт з Філаретом. Як відомо, той напередодні заявив, що він продовжує очолювати УПЦ КП. 24 травня більшість українських школярів прощаються з навчальною партою.

Джерело: 24 канал