18:22
23 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дворец для Киррила. Black Jack и бильярд
      Вєсті Кремля
      23:50, 22 мая
      Вести.UA: "Ящик Пандоры" Зеленского. Гройсман украинский Кристиан Бэйл
      Вєсті.UA
      20:28, 22 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, 22 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК

      Выпуск новостей за 16:00: Первое публичное выступление Зеленского. Пикет во Львове

      Выпуск новостей 107 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский встретился с людьми, которые знают об интернет-технологиях все – iForum 2019. Во Львове недовольные предприниматели штурмуют мэрию. Владельцы киосков возмущены запретом городского совета продавать алкоголь в МАФах.

      Также в выпуске:

      О судьбе восьми украинских военнопленных ничего не известно.

      В ВСУ новый главнокомандующий – начальник Генштаба Руслан Хомчак.

      Протест родственников погибших на Донбассе.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
      сегодня
      4368
      Теги: Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      сегодня , 18:09 Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      28
      Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      сегодня , 17:02 Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      Блог Соцмережі 1475
      Стартовали выборы в Европарламент: что нужно знать и возможные последствия для Украины
      сегодня , 17:01 Стартовали выборы в Европарламент: что нужно знать и возможные последствия для Украины
      Світлана Попова 148
      Три сценария президентства Зеленского
      сегодня , 15:30 Три сценария президентства Зеленского
      Павло Казарін 841
      На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      сегодня , 15:00 На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      Юрій Бутусов 3454
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук