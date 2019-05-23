Выпуск новостей за 16:00: Первое публичное выступление Зеленского. Пикет во Львове

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский встретился с людьми, которые знают об интернет-технологиях все – iForum 2019. Во Львове недовольные предприниматели штурмуют мэрию. Владельцы киосков возмущены запретом городского совета продавать алкоголь в МАФах.

Также в выпуске: О судьбе восьми украинских военнопленных ничего не известно. В ВСУ новый главнокомандующий – начальник Генштаба Руслан Хомчак. Протест родственников погибших на Донбассе.

Источник: 24 канал