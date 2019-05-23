Випуск новин за 16:00: Перший публічний виступ Зеленського. Пікет у Львові
У випуску новин за 23 травня станом на 16:00 – Володимир Зеленський зустрівся з людьми, які знають про інтернет-технології все – iForum 2019. У Львові невдоволені підприємці штурмують мерію. Власники кіосків обурені забороною міської ради продавати алкоголь в МАФах.
Також у випуску:
Про долю вісьмох українських військовополонених нічого не відомо.
У ЗСУ новий головнокомандувач – начальник Генштабу Руслан Хомчак.
Протест родичів загиблих на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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