Выпуск новостей за 16:00: Поддержка Сенцова. Встреча "нормандской четверки"
В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 16:00 – "поставь "красную карточку" Путину!". Под таким лозунгом проходят акции в поддержку Олега Сенцова и других украинских пленников Кремля. Главы МИД "нормандской четверки" встретятся уже 11 июня в Берлине.
Также в выпуске:
Главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил защиты у Путина.
Вячеслав Пивоварник – человек, которого называют заказчиком убийства Аркадия Бабченко.
Оккупанты заставляют украинского политзаключенного Александра Кольченко принять российское гражданство.
Источник: 24 Канал
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