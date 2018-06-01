Випуск новин за 16:00: Підтримка Сенцова. Зустріч "нормандської четвірки"
У випуску новин за 1 червня станом на 16:00 – "постав "червону карткуп Путіну!". Під таким гаслом тривають акції на підтримку Олега Сенцова і інших українських бранців Кремля. Глави МЗС "нормандської четвірки" зустрінуться вже 11 червня у Берліні.
Також у випуску:
Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський відмовився від українського громадянства та попросив захисту у Путіна.
В'ячеслав Пивоварник – людина, яку називають замовником убивства Аркадія Бабченка.
Окупанти змушують українського політв'язня Олександра Кольченка прийняти російське громадянство.
Джерело: 24 Канал
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