Випуск новин за 16:00: Підтримка Сенцова. Зустріч "нормандської четвірки"

У випуску новин за 1 червня станом на 16:00 – "постав "червону карткуп Путіну!". Під таким гаслом тривають акції на підтримку Олега Сенцова і інших українських бранців Кремля. Глави МЗС "нормандської четвірки" зустрінуться вже 11 червня у Берліні.

Також у випуску: Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський відмовився від українського громадянства та попросив захисту у Путіна. В'ячеслав Пивоварник – людина, яку називають замовником убивства Аркадія Бабченка. Окупанти змушують українського політв'язня Олександра Кольченка прийняти російське громадянство.