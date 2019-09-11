Выпуск новостей за 16:00: Подозрение администратору отеля "Токио Стар". Инициатива Зеленского
В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 16:00 – Одесская прокуратура сообщила о подозрении администратору "Токио Стар". Она стала третьей фигуранткой в расследовании ужасного пожара, унесшего жизни девятерых человек. Зеленский инициирует замену Центральной избирательной комиссии. И это несмотря на то, что состав комиссии недавно полностью обновили.
Также в выпуске:
На военных складах в городе Калиновка, прогремело 4 взрыва.
Освобожденным пленным выплатят по 100 тысяч.
Зеленский подписал законопроект о снятии неприкосновенности.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии