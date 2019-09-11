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      Выпуск новостей за 16:00: Подозрение администратору отеля "Токио Стар". Инициатива Зеленского

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      В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 16:00 – Одесская прокуратура сообщила о подозрении администратору "Токио Стар". Она стала третьей фигуранткой в расследовании ужасного пожара, унесшего жизни девятерых человек. Зеленский инициирует замену Центральной избирательной комиссии. И это несмотря на то, что состав комиссии недавно полностью обновили.

      Также в выпуске:

      На военных складах в городе Калиновка, прогремело 4 взрыва.

      Освобожденным пленным выплатят по 100 тысяч.

      Зеленский подписал законопроект о снятии неприкосновенности.

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      Теги: Владимир Зеленский Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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