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      Випуск новин за 16:00: Підозра адміністраторці готелю "Токіо Стар". Ініціатива Зеленського

      Випуск новин Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 вересня станом на 16:00 – Одеська прокуратура повідомила про підозру адміністраторці "Токіо Стар". Вона стала третьою фігуранткою в розслідуванні жахливої пожежі, що забрала життя дев'ятьох людей. Зеленський ініціює заміну Центральної виборчої комісії. І це попри те, що склад комісії нещодавно повністю оновили.

      Також у випуску:

      На військових складах, що у місті Калинівка, пролунало 4 вибухи.

      Звільненим полоненим виплатять по 100 тисяч.

      Зеленський підписав законопроєкт про зняття недоторканності.

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      Теги: Володимир Зеленський Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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