Випуск новин за 16:00: Підозра адміністраторці готелю "Токіо Стар". Ініціатива Зеленського
У випуску новин за 11 вересня станом на 16:00 – Одеська прокуратура повідомила про підозру адміністраторці "Токіо Стар". Вона стала третьою фігуранткою в розслідуванні жахливої пожежі, що забрала життя дев'ятьох людей. Зеленський ініціює заміну Центральної виборчої комісії. І це попри те, що склад комісії нещодавно повністю оновили.
Також у випуску:
На військових складах, що у місті Калинівка, пролунало 4 вибухи.
Звільненим полоненим виплатять по 100 тисяч.
Зеленський підписав законопроєкт про зняття недоторканності.
Джерело: 24 канал
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