Випуск новин за 16:00: Підозра адміністраторці готелю "Токіо Стар". Ініціатива Зеленського

У випуску новин за 11 вересня станом на 16:00 – Одеська прокуратура повідомила про підозру адміністраторці "Токіо Стар". Вона стала третьою фігуранткою в розслідуванні жахливої пожежі, що забрала життя дев'ятьох людей. Зеленський ініціює заміну Центральної виборчої комісії. І це попри те, що склад комісії нещодавно повністю оновили.

Також у випуску: На військових складах, що у місті Калинівка, пролунало 4 вибухи. Звільненим полоненим виплатять по 100 тисяч. Зеленський підписав законопроєкт про зняття недоторканності.

Джерело: 24 канал