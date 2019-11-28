Выпуск новостей за 16:00: Подозрение Альперину. Лоббисты в парламенте

В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 16:00 – так называемому "крестному отцу Одесской мафии" Вадиму Альперину правоохранители вручили подозрение. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Народные избранники на своих местах лишь три месяца, но среди них уже видно явных лоббистов украинской элиты.

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