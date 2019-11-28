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      ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
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      ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 16:00: Подозрение Альперину. Лоббисты в парламенте

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 16:00 – так называемому "крестному отцу Одесской мафии" Вадиму Альперину правоохранители вручили подозрение. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Народные избранники на своих местах лишь три месяца, но среди них уже видно явных лоббистов украинской элиты.

      Также в выпуске:

      Во время обысков у волонтерки Маруси Зверобой изъяли два ружья.

      Национальный банк Украины подает в суд на нардепа Александра Дубинского за клевету.

      Украинскому капитану грозит до 11-ти лет тюрьмы в Венгрии.

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      Теги: Вадим Альперин Выпуск новостей
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