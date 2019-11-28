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      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 16:00: Підозра Альперіну. Лобісти в парламенті

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 листопада станом на 16:00 – так званому "хрещеному батьку Одеської мафії" Вадиму Альперіну правоохоронці вручили підозру. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Народні обранці на своїх місцях лише три місяці, але серед них вже видно явних лобістів української еліти.

      Також у випуску:

      Під час обшуків у волонтерки Марусі Звіробій вилучили дві рушниці.

      Національний банк України позивається до нардепа Олександра Дубінського за наклеп.

      Українському капітану загрожує до 11-ти років в'язниці в Угорщині.

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      Теги: Випуск новин Вадим Альперін
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