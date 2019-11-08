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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Выпуск новостей за 16:00: Поджог авто в Киеве. Погода в Украине

      Выпуск новостей 47 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 16:00 – в Ровно пьяный мужчина посреди ночи поджег иномарку. Огонь травмировал ему обе руки и левую ногу. Выяснилось, что он поджег авто соперника из-за девушки. На украинцев ждет очередной приход бабьего лета. Но придет тепло ненадолго – на выходные.

      Также в выпуске:

      В Харькове на балкон жилого дома бросили коктейль Молотова: правоохранители пытаются установить, кто бросил зажигательную смесь.

      Девочке, на которую во Львове наехала карета с лошадьми, перенесла уже 8 операций. Горсовет выделил ей денежную помощь – 120 тысяч гривен.

      В госпитале умер Геннадий Моторин – боец с 92-й бригады, которыйполучил ранения накануне.

      В Росии начали продавать билеты на поезда в оккупированный Крым, будут курсировать они на полуостров через Керченский мост.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода Ровно Выпуск новостей
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