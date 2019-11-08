Выпуск новостей за 16:00: Поджог авто в Киеве. Погода в Украине

В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 16:00 – в Ровно пьяный мужчина посреди ночи поджег иномарку. Огонь травмировал ему обе руки и левую ногу. Выяснилось, что он поджег авто соперника из-за девушки. На украинцев ждет очередной приход бабьего лета. Но придет тепло ненадолго – на выходные.

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