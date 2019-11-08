Випуск новин за 16:00: Підпал авто у Рівному. Погода в Україні

У випуску новин за 8 листопада станом на 16:00 – у Рівному п'яний чоловік посеред ночі підпалив іномарку. Вогонь травмував йому обидві руки та ліву ногу. З'ясувалося, що він підпалив авто суперника через дівчину. На українців чекає черговий прихід бабиного літа. Але прийде тепло ненадовго – лише на вихідні.

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