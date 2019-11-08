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      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      Випуск новин за 16:00: Підпал авто у Рівному. Погода в Україні

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 листопада станом на 16:00 – у Рівному п'яний чоловік посеред ночі підпалив іномарку. Вогонь травмував йому обидві руки та ліву ногу. З'ясувалося, що він підпалив авто суперника через дівчину. На українців чекає черговий прихід бабиного літа. Але прийде тепло ненадовго – лише на вихідні.

      Також у випуску: 

      У Харкові на балкон житлового будинку кинули коктейль Молотова: правоохоронці намагаються встановити, хто кинув запалювальну суміш.

      Дівчинці, на яку у Львові наїхала карета з кіньми, перенесла вже 8 операцій. Міськрада виділила їй грошову допомогу – 120 тисяч гривень.

      У шпиталі помер Геннадій Моторін – боєць із 92-ої бригади, який отримав поранення напередодні.

      УРосії почали продавати квитки на потяги до окупованого Криму, курсуватимуть вони на півострів через Керченський міст.

       

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      Теги: Новини України Випуск новин Рівне Погода
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