Выпуск новостей за 16:00: Поездка Зеленского в Таллин. Новые купюры

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 16:00 – Владимиру Зеленскому в Таллине подарили велосипед в рамках официального визита главы государства в Эстонию. В ответ президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила вышиванку. Национальный банк презентовал новые 50 и 200 гривен.

Также в выпуске: На западе Албании произошло самое мощное за десятилетия землетрясение. Реабилитация "детского" омбудсмена Николая Кулебы после ДТП может длиться больше года. Обращение с просьбой снять депутатскую неприкосновенность с Софии Федины за угрозы президенту направило ГБР в ГПУ.