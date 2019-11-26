Выпуск новостей за 16:00: Поездка Зеленского в Таллин. Новые купюры
В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 16:00 – Владимиру Зеленскому в Таллине подарили велосипед в рамках официального визита главы государства в Эстонию. В ответ президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила вышиванку. Национальный банк презентовал новые 50 и 200 гривен.
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