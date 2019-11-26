Випуск новин за 16:00: Поїздка Зеленського в Таллін. Нові купюри

У випуску новин за 26 листопада станом на 16:00 – Володимирові Зеленському в Талліні подарували велосипед у рамках офіційного візиту глави держави до Естонії. У відповідь президентка Естонії Керсті Кальюлайд отримала вишиванку. Національний банк презентував нові 50 та 200 гривень.

Також у випуску: На заході Албанії стався найпотужніший за десятиліття землетрус. Реабілітація "дитячого" омбудсмена Миколи Кулеби після ДТП може тривати понад рік. Звернення з проханням зняти депутатську недоторканність із Софії Федини за погрози президенту надіслало ДБР до ГПУ.