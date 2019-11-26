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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 16:00: Поїздка Зеленського в Таллін. Нові купюри

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 16:00 – Володимирові Зеленському в Талліні подарували велосипед у рамках офіційного візиту глави держави до Естонії. У відповідь президентка Естонії Керсті Кальюлайд отримала вишиванку. Національний банк презентував нові 50 та 200 гривень.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Гроші
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