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      Выпуск новостей за 16:00: Поиски лыжника в Карпатах. Авария судна в Турции

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 16:00 – спасатели до сих пор ищут 34-летнего лыжника, который в Сочельник заблудился в Карпатах, товарища пропавшего туриста накануне удалось найти. С Черного моря спасатели подняли тела трех из четырех украинцев, погибших в аварии судна в Турции. В ближайшее время их должны опознать родные, поиски еще одного моряка продолжаются.

      Также в выпуске:

      В китайском Пекине работник начальной школы ранил 20 детей.

      Правительство Франции объявило план подавления протестов "желтых жилетов".

      Прототип тестового модуля космического корабля StarShip продемонстрировал основатель компании SpaceX Илон Маск.

      Теги: Непогода в Украине Погода Жертвы Выпуск новостей Авария судна с украинцами вблизи Турции
      Источник: 24 канал
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