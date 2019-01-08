Выпуск новостей за 16:00: Поиски лыжника в Карпатах. Авария судна в Турции

В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 16:00 – спасатели до сих пор ищут 34-летнего лыжника, который в Сочельник заблудился в Карпатах, товарища пропавшего туриста накануне удалось найти. С Черного моря спасатели подняли тела трех из четырех украинцев, погибших в аварии судна в Турции. В ближайшее время их должны опознать родные, поиски еще одного моряка продолжаются.

Также в выпуске: В китайском Пекине работник начальной школы ранил 20 детей. Правительство Франции объявило план подавления протестов "желтых жилетов". Прототип тестового модуля космического корабля StarShip продемонстрировал основатель компании SpaceX Илон Маск.