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      укр
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Випуск новин за 16:00: Пошуки лижника у Карпатах. Аварія судна у Туреччині

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 січня станом на 16:00 – рятувальники досі шукають 34-річного лижника, який на Святвечір заблукав у Карпатах, товариша зниклого туриста напередодні вдалося знайти. З Чорного моря рятувальники підняли тіла трьох з чотирьох українців, загиблих в аварії судна у Туреччині. Найближчим часом їх мають упізнати рідні, пошуки ще одного моряка продовжуються.

      Також у випуску:

      У китайському Пекіні працівник початкової школи поранив 20 дітей.

      Уряд Франції оголосив план придушення протестів "жовтих жилетів".

      Прототип тестового модуля космічного корабля StarShip продемонстрував засновник компанії SpaceX Ілон Маск.

      Теги: Погода Негода в Україні Жертви Випуск новин Аварія судна з українцями біля Туреччини
      Джерело: 24 канал
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