Випуск новин за 16:00: Пошуки лижника у Карпатах. Аварія судна у Туреччині

У випуску новин за 8 січня станом на 16:00 – рятувальники досі шукають 34-річного лижника, який на Святвечір заблукав у Карпатах, товариша зниклого туриста напередодні вдалося знайти. З Чорного моря рятувальники підняли тіла трьох з чотирьох українців, загиблих в аварії судна у Туреччині. Найближчим часом їх мають упізнати рідні, пошуки ще одного моряка продовжуються.

Також у випуску: У китайському Пекіні працівник початкової школи поранив 20 дітей. Уряд Франції оголосив план придушення протестів "жовтих жилетів". Прототип тестового модуля космічного корабля StarShip продемонстрував засновник компанії SpaceX Ілон Маск.