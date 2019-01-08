Випуск новин за 16:00: Пошуки лижника у Карпатах. Аварія судна у Туреччині
У випуску новин за 8 січня станом на 16:00 – рятувальники досі шукають 34-річного лижника, який на Святвечір заблукав у Карпатах, товариша зниклого туриста напередодні вдалося знайти. З Чорного моря рятувальники підняли тіла трьох з чотирьох українців, загиблих в аварії судна у Туреччині. Найближчим часом їх мають упізнати рідні, пошуки ще одного моряка продовжуються.
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Джерело: 24 канал
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