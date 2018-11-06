Выпуск новостей за 16:00: Покушение на президента Франции. Убийство Гандзюк
В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 16:00 – во Франции задержали шестерых человек, которые планировали нападение на Президента Эммануэля Макрона. Депутата БПП Николая Паламарчука назвали причастным к убийству Екатерины Гандзюк.
Также в выпуске:
Международное сообщество призывает наказать виновных в смерти активистки Екатерины Гандзюк.
Юрий Луценко во время выступления в парламенте пообещал уйти с должности генпрокурора.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии