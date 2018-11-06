Випуск новин за 16:00: Замах на президента Франції. Вбивство Гандзюк
У випуску новин за 6 листопада станом на 16:00 – у Франції затримали шістьох осіб, які планували напад на Президента Еммануеля Макрона. Депутата БПП Миколу Паламарчука назвали причетним до вбивства Катерини Гандзюк.
Також у випуску:
Міжнародна спільнота закликає покарати винних у смерті активістки Катерини Гандзюк.
Юрій Луценко під час виступу у парламенті пообіцяв піти з посади генпрокурора.
Джерело: 24 канал
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