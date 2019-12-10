Выпуск новостей за 16:00: Полуразвалившееся общежитие в Черновцах. Представление Бужинского
В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 16:00 – в черновицком общежитии студенты целый семестр живут с разбитыми туалетами и душевыми. Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявляет, что внес в Верховную Раду законопроект об отмене закона о государственном языке.
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