Выпуск новостей за 16:00: Полуразвалившееся общежитие в Черновцах. Представление Бужинского

В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 16:00 – в черновицком общежитии студенты целый семестр живут с разбитыми туалетами и душевыми. Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявляет, что внес в Верховную Раду законопроект об отмене закона о государственном языке.

Также в выпуске: На Донбассе погибли трое украинских военных. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Директору Одесского колледжа, в котором произошел масштабный пожар, объявили подозрение.