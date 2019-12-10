Випуск новин за 16:00: Напіврозвалений гуртожиток у Чернівцях. Подання Бужинського

У випуску новин за 10 грудня станом на 16:00 – у чернівецькому гуртожитку студенти цілий семестр живуть із розтрощеними вбиральнями та душовими. Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявляє, що вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування закону про державну мову.

Також у випуску: На Донбасі загинули троє українських військових. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Директорці Одеського коледжу, в якому сталася масштабна пожежа, оголосили підозру.