Выпуск новостей за 16:00: Потери на фронте. Новая жертва гриппа

В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 16:00 – на Донбассе из-за обстрелов пророссийских боевиков погибли двое украинских военных. На Ровненщине от гриппа умер человек. Он сначала лечился дома, но его состояние все ухудшалось. Поэтому на пятый день мужчина попал в реанимацию.

Также в выпуске: В Польше отмечают 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц. Туда продолжают прибывать иностранные делегации. Несмотря на войну, украинские суды заставляют отечественный оборонный завод выплатить россиянам миллионы долларов компенсации. За то, что прекратили поставлять свои товары компаниям соседа-агрессора. В столичной лаборатории сегодня после обеда заявили о первом случае коронавируса в Украине. Однако впоследствии поспешили успокоить: это не новый штамм и пришел он не из Китая.