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      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
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      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Выпуск новостей за 16:00: Потери на фронте. Новая жертва гриппа

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 16:00 – на Донбассе из-за обстрелов пророссийских боевиков погибли двое украинских военных. На Ровненщине от гриппа умер человек. Он сначала лечился дома, но его состояние все ухудшалось. Поэтому на пятый день мужчина попал в реанимацию.

      Также в выпуске:

      В Польше отмечают 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц. Туда продолжают прибывать иностранные делегации.

      Несмотря на войну, украинские суды заставляют отечественный оборонный завод выплатить россиянам миллионы долларов компенсации. За то, что прекратили поставлять свои товары компаниям соседа-агрессора.

      В столичной лаборатории сегодня после обеда заявили о первом случае коронавируса в Украине. Однако впоследствии поспешили успокоить: это не новый штамм и пришел он не из Китая.

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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