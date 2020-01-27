Випуск новин за 16:00: Втрати на фронті. Нова жертва грипу

У випуску новин за 27 січня станом на 16:00 – на Донбасі через обстріли проросійських бойовиків загинули двоє українських військових. На Рівненщині від грипу помер чоловік. Він спершу лікувався вдома, але його стан усе погіршувався. Тож на п'ятий день чоловік потрапив до реанімації.

Також у випуску: У Польщі відзначають 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц. Туди продовжують прибувати іноземні делегації. Попри війну, українські суди змушують вітчизняний оборонний завод виплатити росіянам мільйони доларів компенсації. За те, що припинили постачати свої товари компаніям сусіда-агресора. У столичній лабораторії сьогодні по обіді заявили про перший випадок коронавірусу в Україні. Проте згодом поспішили заспокоїти: це не новий штам і прийшов він не з Китаю.