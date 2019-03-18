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      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Выпуск новостей за 16:00: Потери на фронте. Стрельба в Голландии

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 16:00 – в голландском городке Утрехт неизвестный открыл огонь по пассажирам трамвая, сейчас известно о смерти одного человека. Полиция до сих пор преследует нападавшего. За сутки на фронте погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Российские наемники 10 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

      Также в выпуске:

      Владимир Горбулин написал книгу об украинских президентах.

      На Ровенщине от кори умерла 9-летняя девочка.

      Индонезия страдает от наводнения и землетрясения.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Оружие Нидерланды Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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