Выпуск новостей за 16:00: Потери на фронте. Стрельба в Голландии
В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 16:00 – в голландском городке Утрехт неизвестный открыл огонь по пассажирам трамвая, сейчас известно о смерти одного человека. Полиция до сих пор преследует нападавшего. За сутки на фронте погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Российские наемники 10 раз открывали огонь по позициям украинской армии.
Также в выпуске:
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На Ровенщине от кори умерла 9-летняя девочка.
Индонезия страдает от наводнения и землетрясения.
Источник: 24 канал
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