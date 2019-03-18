Випуск новин за 16:00: Втрати на фронті. Стрілянина в Голландії

У випуску новин за 18 березня станом на 16:00 – у голландському містечку Утрехт невідомий відкрив вогонь по пасажирах трамваю, наразі відомо про смерть однієї людини. Поліція досі переслідує нападника. За добу на фронті загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранення. Російські найманці 10 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

Також у випуску: Володимир Горбулін написав книжку про українських президентів. На Рівненщині від кору померла 9-річна дівчинка. Індонезія потерпає від повені та землетрусу.