Выпуск новостей за 16:00: Пожар на химическом предприятии. Взрыв полицейской машины

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 16:00 – Крупный пожар на Львовщине. В эти минуты в селе Чишки пламя охватило один из местных химических предприятий. В результате пожара пострадал один из сотрудников предприятия. На Днепропетровщине взорвали автомобиль начальника отделения полиции. Произошло это сегодня утром в городе Першотравенск.

Также в выпуске: В Дрогобыче всем городом прощаются с шестью погибшими под завалами многоэтажки. Никакого обмена пленными, о котором говорили еще с ночи, не произошло. Зеленский не встретится с Трампом, так как президент США отменил визит в Варшаву, где в последний день августа и первый день сентября должны чествовать жертв Второй мировой.

Источник: 24 канал